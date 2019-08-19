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20:30

Задержанному на Шиесе активисту присудили 700 рублей штрафа

фото ЗакС политика Задержанному на Шиесе активисту присудили 700 рублей штрафа

Экоактивисту Эдуарду Лужкову, проникшему на территорию строящегося эконтехнопарка возле станции Шиес Архангельской области вменили статью "мелкое хулиганство" и оштрафовали его на 700 рублей. Полицейским не понравилось то, что он проник на охраняемый объект и стал фотографировать разгрузку вертолетов, доставивших на местность 24 бочки с дизельным топливом, пишет местное издание 29.ru.

Вместе еще с двумя активистами его задержали 17 августа и увезли на поезде в сторону Сыктывкара. Известно, что задержанные вместе с Лужковым мужчины судебные заседания решили не посещать.

Экотехнопарк, куда планируют свозить подмосковный мусор, является причиной "бессрочки" уже почти целый календарный год. На Шиесе разбит палаточный лагерь. Протестующие планируют оборудовать утепленные вагончики на холодное время года. Материальную помощь они получают со всей России.

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