В Москве провели новый обыск по делу о "массовых беспорядках" на протестах 27 июля

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к участнику акции 27 июля в Москве Виктору Кириленко в рамках дела о «массовых беспорядках», передает «ОВД-Инфо».

Кириленко везут на допрос в Следственный комитет. Пока он в статусе свидетеля.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.