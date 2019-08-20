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Новости

10:20

В Москве провели новый обыск по делу о "массовых беспорядках" на протестах 27 июля

фото ЗакС политика В Москве провели новый обыск по делу о "массовых беспорядках" на протестах 27 июля

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к участнику акции 27 июля в Москве Виктору Кириленко в рамках дела о «массовых беспорядках», передает «ОВД-Инфо».

Кириленко везут на допрос в Следственный комитет. Пока он в статусе свидетеля.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.

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11:28    
омоновцев надо задерживать за массовые беспорядки.

10:33    
Этого бандеровца на нары, а лучше на каторжные бесплатные работы куда-нибудь на урановый рудник! России очень нужен уран! Его и должны добывать прозападные русофобы!

Страница 1-ая (всего: 1)
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