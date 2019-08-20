Медведев уволил подозреваемого во взятках замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен в связи с утратой доверия, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Иванова задержали 11 июля. Его подозревают в получении взятки от IT-интегратора «Техносерв»: по версии следствия, компания платила откаты за контракты с ПФР по развитию различных проектов, которые заключали с 2017 до 2018 года. Сумма взяток оценивается более чем в 4 млн рублей.

Чиновник признал свою вину. Сообщалось, что он написал заявление об отставке.