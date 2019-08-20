Суд оштрафовал задержанного на Шиесе экоактивиста на 900 рублей

Вилегодский суд Архангельской области оштрафовал экоактивиста Андрея Христофорова на 900 рублей по обвинению в мелком хулиганстве, передает «7х7».

Христоворов был в числе трех задержанных на станции Шиес 17 августа. Вместе с ним задержали Александра Пескова и Эдуарда Лужкова. Пескова обвинили в нарушении ст. 19.3 (невыполнение требования сотрудника полиции) и 20.17 КоАП (проникновение на охраняемый объект) за проход на закрытую территорию «Экотехнопарка Шиес». Лужкова задержали, когда он попытался сфотографировать удостоверение полицейского. Причина задержания Христофорова неясна.

Накануне стало известно, что Лужкова оштрафовали за «мелкое хулиганство» на 700 рублей.

Жители Архангельской области почти год протестуют против строительства экотехнопарка, куда планируют свозить мусор из Москвы. Протестующие планируют оборудовать утепленные вагончики на холодное время года. Материальную помощь они получают со всей России.