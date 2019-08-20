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Новости

14:13

СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

фото ЗакС политика СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

Участник протестов в Москве 27 июля и 3 августа Илья Анохин, которого допрашивали по делу о "массовых беспорядках", покинул Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, Анохин покинул Россию после того, как на него составили протокол об административном правонарушении на митинге 3 августа. Его разыскивают для проведения следственных действий, уточнил собеседник агентства.

Анохина допрашивали по делу о «массовых беспорядках» в отделе полиции 3 августа, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Григория Червонного. В ночь на 9 августа Анохин пытался связаться с адвокатам, а после этого перестал выходить на связь.

Ранее Преображенский суд Москвы оштрафовал Анохина на 10 тысяч рублей за участие в митинге 3 августа. На заседание суда активист не пришел.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 14 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.

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18:53    
"прикосновение к шлему росгвардейца" - вот уж преступление века.
За яйца его что ли подвесили?

18:52    
Человек поехал в отпуск, а вони по этому поводу...

15:44    
14-29 Действительно, прекрасно ! И вот ещё какая закономерность. Уматывает за кордон один человек, а мерзавцы уменьшаются в двух категориях в связи с полным совпадением списка активистов, несогласных, правозащитников (все определения в кавычках) со списком половых извращенцев, которых вежливо называют ЛГБТ.

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