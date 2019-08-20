СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

Участник протестов в Москве 27 июля и 3 августа Илья Анохин, которого допрашивали по делу о "массовых беспорядках", покинул Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, Анохин покинул Россию после того, как на него составили протокол об административном правонарушении на митинге 3 августа. Его разыскивают для проведения следственных действий, уточнил собеседник агентства.

Анохина допрашивали по делу о «массовых беспорядках» в отделе полиции 3 августа, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Григория Червонного. В ночь на 9 августа Анохин пытался связаться с адвокатам, а после этого перестал выходить на связь.

Ранее Преображенский суд Москвы оштрафовал Анохина на 10 тысяч рублей за участие в митинге 3 августа. На заседание суда активист не пришел.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 14 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.