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15:54

Путину доложили о девушке, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

фото ЗакС политика Путину доложили о девушке, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

Президент Владимир Путин в курсе ситуации с полицейским, который ударил в живот задержанную на акции 10 августа в Москве Дарью Сосновскую, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, эта ситуация относится к «резонансным», и о ней было доложено Путину. Песков оказался не готов ответить на вопрос, известно ли имя этого полицейского руководству МВД и Путину.

Представитель Кремля усомнился, что президент смотрел видео, на котором полицейский бьет Сосновскую в живот. «Не думаю, что он видел, но, безусловно, информацией он располагает», - сказал Песков.

10 августа Сосновскую задержали в центре Москвы, как и еще более 250 человек. При задержании девушку ударил в живот один из правоохранителей, который ее вел.

В отношении Сосновской был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Однако суд вернул протокол в полицию.

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