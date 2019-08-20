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16:45

Полицейский намерен подать в суд из-за обвинений в нападении на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

фото ЗакС политика Полицейский намерен подать в суд из-за обвинений в нападении на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

Полицейский, которого кандидат в муниципальные депутаты МО «Ульянка» Елена Кондрашова обвинила в нападении, намерен подать в суд иск о защите чести и достоинства, заявили в управлении МВД по Петербургу.

В полиции сообщили, что в ходе проверки не нашли подтверждений сведениям о применении насилия правоохранителем к кандидату. «В связи с этим сотрудник полиции, в отношении которого была распространена ложная информация, планирует обратиться в судебные органы с иском о защите чести и достоинства», - говорится в заявлении петербургского МВД.

Ранее петербургский Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению Кондрашовой. Кандидат написала заявления после событий 16 июля. Активисты утверждали, что полицейский отобрал у Кондрашовой телефон, когда та снимала его действия на видео, и нанес ей несколько ударов. Перед этим полицейский предъявил претензии девушке, раздававшей агитматериалы в поддержку Кондрашовой.

Кондрашова обратилась в больницу, где ей сделали УЗИ. Медики повреждений на ее теле не обнаружили.

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