Назарбаев снялся в патриотическом клипе на свою песню

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вскоре после отставки весной 2019 года "пересевший" в кресло начальника Совета безопасности, принял участие в съемках клипа, созданного на песню его же авторства.

Клип оформлен как патриотическо-ностальгический. Пресс-служба политика-долгожителя из стран бывшего СССР сопроводила музыкальный видеоролик его словами о том, что Казахстан его детства не может сравниться по своему великолепию ни с чем иным.

После снятия с себя полномочий Назарбаев удостоился того, что в его честь переименовали столицу среднеазиатского государства Астану. Теперь она носит название Нур-Султан. Обязанности президента чиновник выполнял в течение 29 лет.