Шестуна перевели из реанимации при СИЗО в городскую больницу

Пребывающего под арестом бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна перевели из реанимационного блока при СИЗО "Матросская тишина" в московскую больницу им. Ерамишанцева, поделилась с "МБХ медиа" его супруга Юлия.

Она предполагает, что сделано это было в связи с резким ухудшением здоровья мужа, вызванным уже третьей протестной голодовкой. Точной причины перевода ей не сообщили.

"Вчера писали, что у него ревматоидная болезнь сердца. Журналисты больше знают о состоянии мужа, чем я. Сейчас поеду в больницу. Но вряд ли узнаю больше, потому что от меня скрывают информацию, несмотря на то, что я имею право получать ее, так как у нас оформлено информированное согласие", - поделилась Юлия.

Шестун попал в реанимацию 19 августа.

Ранее сын Шестуна, 11-летний Григорий, записал видеообращение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой перевести его отца под домашний арест.

Напомним, возбужденное против него уголовное дело Шестун считает политически мотивированным и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. В начале прошлого года он публично поддержал массовый протест жителей своего региона, выходя с ними на митинги, за что, как считают он и его семья, и поплатился. Видеообращение семьи Шестуна к президенту, размещенное в YouTube, посмотрели миллионы пользователей сервиса.

Неравнодушные к его судьбе граждане просят ПАСЕ и Европарламент помочь арестованному чиновнику.