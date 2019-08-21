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12:56

Задержан еще один фанат "Зенита", подравшийся с ОМОН на футболе

фото ЗакС политика Задержан еще один фанат "Зенита", подравшийся с ОМОН на футболе

Задержан третий участник драки болельщиков «Зенита» с ОМОНом во время футбольного матча с «Краснодаром» 3 августа, сообщили в управлении Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, мужчина умышленно ударил сотрудника ОМОНа кулаком в лицо, чем причинил ему физическую боль. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения, дело расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Конфликт на матче 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор ОМОНа, силовики применяли дубинки.

В начале августа были задержаны еще два участника драки. Один, по версии следствия, кинул в сотрудников ОМОН камень, другой – разбил бойцу лицо и нанес черепно-мозговую травму.

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