Севший в поле из-за попадания птиц в двигатель Airbus A321 отправят в утиль

Аварийно севший в кукурузном поле борт Airbus A321 "Уральских авиалиний" отправится в утиль, поделился с ТАСС руководитель авиакомпании Сергей Скуратов.

Сегодня механики сняли с самолета левый двигатель и левое крыло. Ранее с него демонтировали пассажирские кресал и внутреннюю обшивку. После того, как все работы будут завершены, лайнер отправится в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. Громова.

Экстренная посадка Airbus A321 состоялась 15 августа. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам.