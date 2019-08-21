Суд отказался снять биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму по иску "Справедливой России"

Свердловский областной суд отказался снимать бывшего биатлониста Антона Шипулина с выборов в Госдуму по иску «Справедливой России», передает «Интерфакс».

Шипулина требовали снять из-за того, что он при подаче документов не указал информацию об облигациях ПАО Сбербанк на 10 млн рублей, структурированных нотах немецкого Коммерцбанк на 3,6 млн рублей, наличии 2,3 тысяч рублей в банке «Открытие» и пустом счете в ВТБ.

Адвокат Шипулина в суде заявила, что за неделю до регистрации кандидатом он продал акции – на заседании зачитали ответ брокера, передает E1.RU. Представитель избиркома заявила, что оснований для снятия спортсмена с выборов нет. Сам Шипулин в разговоре с журналистами назвал произошедшее «чисто технической ошибкой».

«Я никогда раньше не подавал такие декларации. У меня не было никакого умысла скрывать эти данные. Я полностью виноват в этой ситуации, беру эту вину на себя, должен был это сделать», - сказал Шипулин.

О своем намерении участвовать в довыборах в Госдуму от «Единой России» Шипулин заявил в январе, после того, как завершил карьеру биатлониста. Довыборы состоятся в сентябре 2019 года, Шипулин претендует на мандат бывшего депутата Сергея Бидонько, который стал вице-губернатором Свердловской области.