Биатлонист Антон Шипулин хочет стать депутатом Госдумы от "Единой России"

Завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин в интервью URA.Ru заявил о намерении участвовать в довыборах в Госдуму от «Единой России» в сентябре.

По словам спортсмена, решение участвовать в праймериз «Единой России» он принял в начале года. «Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную Думу», - сказал Шипулин.

Он пояснил, что ему хочется попробовать себя в «ином качестве», не относящемся к профессиональному спорту. При этом Шипулин заявил, что в случае избрания он не оставит инициатив, направленных на развитие спорта в России.

«Также я считаю, что если бывший спортсмен избирается в Госдуму, то должен работать в профильном комитете. По крайней мере мне лично хотелось бы видеть такое развитие событий», - сказал Шипулин.

Среди депутатов Госдумы немало бывших спортсменов, некоторые их высказывания вызывали бурную дискуссию в обществе. Двухкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, депутат Светлана Хоркина заявляла, что даже если ее спортивные заслуги не уважают, она «плевала на все», и другие «никогда не станут как» она и другая спортсменка, экс-депутат Алина Кабаева.

Именитая фигуристка Ирина Роднина в апреле дала интервью, в котором рассказала о принятии Закона Димы Яковлева, своем отношении к американскому гражданству дочери и Алексею Навальному. В августе она поддержала идею отменить пенсионные льготы для депутатов, если это «так сильно людей раздражает, если это вызывает какой-то антагонизм и мы теряем доверие».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в ноябре предложил запретить спортсменам баллотироваться в депутаты Госдумы.