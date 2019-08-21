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18:40

ФК "Зенит" оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

фото ЗакС политика ФК "Зенит" оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал футбольный клуб «Зенит» на 400 тысяч рублей за конфликт между фанатами команды и сотрудниками ОМОНа на матче с «Краснодаром» 3 августа, передает «Интерфакс».

По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч – за «необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе». Также клуб оштрафовали на проведение одного матча без зрителей условно.

Причиной конфликта в КДК назвали действия болельщиков, которые «сломали ограждения», «скандировали нецензурные выражения в адрес ОМОНа» и «допускали агрессивные действия». По словам Григорьянца, на стадионе были приняты не все меры безопасности, создана зона ограниченного доступа, что не было указано в плане и о которой не знали зрители. К тому же были неправильно расставлены стюарды – в месте конфликта их было всего четыре, пояснил представитель КДК.

Конфликт на матче «Зенит» - «Краснодар» 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения. Спор с ОМОНом перерос в стычку, фанаты держались за забор-ограждение, сдерживая напор силовиков, последние применяли дубинки. Двое ОМОНовцев пострадали, у одного из них – перелом костей лица и сотрясение мозга. По делу о нападении на правоохранителей задержаны четыре человека.

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19:19    
Когда же утихомирят это наглое полупьяное [цензура]иганьё под названием "болельщики" ? Как и всякое дерьмо, они наглы и смелы когда их стая. По одному только сопли могут размазывать.   Интеллект - около нуля, гонора -выше крыши. Считают себя элитой города и одновременно восхищаются игрой таких же наглых, развращённых бессовестными деньгами "спортсменов", половина которых не говорит по-русски. И им не стыдно !

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