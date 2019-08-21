На московского депутата Галямину составили новый протокол из-за поста в соцсети

Поводом для нового административного дела в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой стал пост в Facebook об акции 3 августа, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, на Галямину составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (призыв к участию в несогласованной акции). В протоколе указано, что поводом стал пост с анонсом акции 3 августа, но без указания места ее проведения.

Заседание по этому делу пройдет в Тверском суде Москвы 22 августа. Галямину оставляют на ночь в отделе полиции.

Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала наказание за акцию 3 августа. Это был для нее второй арест: перед ним она отбывала 10 суток за акцию 27 июля в центре Москвы. Тогда ее тоже задержали сразу после выхода и арестовали еще на 15 суток.