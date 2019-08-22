Украина готовит документы для обмена тремя заключенными с РФ

Власти Киева приступили к подготовке документации для экстрадиции трех заключенных в Россию, уведомляет ТАСС, ссылаясь на адвоката арестантов Валентина Рыбина.

Речь идет об отбывающих на Украине срок россиянах Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время", - подчеркнул Рыбин.

Баранов и Одинцов осуждены за дезертирство и госизмену, они ранее получили 13 и 14 лет колонии соответственно. Мефедову ранее инкриминировали сепаратизм, однако 19 августа его отпустили под залог.

Адвокат добавил, что в списке для обмена есть и другие россияне-арестанты, однако их имена он не назвал.

"Все они концентрируются в пунктах сбора и скоро, надеюсь, будут отправлены на обмен", - заключил Рыбин.

Напомним, накануне стало известно, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.