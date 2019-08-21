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14:47

СМИ: Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков

фото ЗакС политика СМИ: Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков

Россия может выдать Украине, в том числе, задержанных в Керченском проливе моряков, поделились с "Коммерсантом" близкие к переговорам источники. Ранее сегодня, напомним, в СМИ появилась информация о том, что РФ ведет с государством-соседом переговоры о передаче некоторых осужденных.

"Коммерсант" пишет, что договоры подошли к финальной стадии, однако списки для экстрадиции пока находятся на стадии согласования. По сведениям источника, на Украину моряки вернутся точно.

Также Владимир Зеленский и Владимир Путин в своем первом телефонном разговоре затрагивали тему обмена заключенных.

Информатор "Интерфакса" сообщил, что на родину уедут осужденные Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. Их уже перевезли из колоний, где они отбывали наказание, в столичное СИЗО "Лефортово".

В ответ Украина может экстрадировать в РФ бывшего главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.

Украинские моряки находятся в российском СИЗО с ноября 2018 года. 25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

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15:51    
Возможно, идёт торг...Но я не думаю, что за одного(!!!) никчемного Вышинского Россия просто так отдаст 29 уголовных преступников...

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