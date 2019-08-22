СМИ: Беглов передвинул сроки открытия новых станций Фрунзенского радиуса

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, проинспектировав ход строительства на новых станциях Фрунзенского радиуса, заявил, что они ещё не готовы к открытию, даже несмотря на то, что все работы вышли на финишную прямую.

"Мы не хотим повторить опыт предыдущих станций, которые аврально доделывали перед Чемпионатом мира, потом переделывали. Задача стоит открыть станции для пассажиров в сентябре", - цитирует Беглова "Фонтанка".

В начале июля по станциями пустили пробный поезд.

"Презентовать" горожанам новые станции - "Проспект Славы", "Дунайскую", "Шушары" - к 1 сентября 2019 года "Метрострой" пообещал в феврале. несмотря на то, что изначально должен был сделать это ещё в конце 2018 года.

Компания и Смольный обвиняли в срывах сроков друг друга, что привело к расторжению всех контрактов. Однако вскоре стороны договорились о дальнейшей работе, и компания все же достроит эти станции и новые – на Красносельско-Калининской линии.

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