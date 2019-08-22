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16:19

ФБК нашел у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 млн рублей

фото ЗакС политика ФБК нашел у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Регнацкого квартиру в центре столицы, стоимость которой оценили в 200 млн рублей.

Найденная квартира расположена в ЖК «Купер Хаус» на Бутиковском переулке. ФБК называет этот дом «одним из самых модных» в районе «золотой мили», где расположены элитные комплексы. Площадь квартиры составляет 145,7 кв. м.

Согласно выписке, ранее квартира была в собственности города. В расследовании указано, что в этом случае недвижимость выделяется с баланса и передается чиновникам за символическую стоимость. Рыночная стоимость подобной квартиры оценивается в 200 млн рублей. Вскоре квартира по договору дарения была передана матери Регнацкого, Надежде Регнацкой. Недвижимость в декларации чиновника не отражена.

Регнацкий стал главой департамента региональной безопасности в начале 2019 года. До этого он был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, еще раньше – военным комиссаром столицы.

Департамент региональной безопасности занимается, в том числе, согласованием акций протестов в Москве. Ранее ведомство отклонило заявки на шествие на 31 августа, поданные оппозиционерами.

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