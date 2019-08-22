Суд оставил иск метрополитена Москвы к оппозиционерам без движения из-за недочетов Коптевский суд Москвы оставил без движения иск ГУП «Московский метрополитен» к организаторам митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, передает «Интерфакс». Суд нашел в иске недостатки, какие именно – не уточняется. Истец должен устранить их до 30 сентября. О подаче иска метрополитена к кандидатам стало известно 22 августа. Истец требует взыскать убытки в размере 53 642 рубля и 20 копеек. Всего к организаторам протестов подано уже семь подобных исков о возмещении ущерба, в том числе – от от ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен