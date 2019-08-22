РБК: Москва и Киев согласились на обмен заключенными по схеме "33 на 33"

Москва и Киев предварительно условились, что обмен заключенными пройдет по схеме "33 на 33" - по равному количество арестантов с каждой стороны, поделились близкие к переговорам источники с РБК. Войдут ли в их число бывший главред РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский и режиссер Олег Сенцов пока точно неизвестно.

Ранее адвокат бывшего бойца "Беркута" Александра Саттарова в беседе с изданием "theБабель" известил, что экстрадиция пройдет 28-29 августа.

Для переговоров уже прибыла в РФ уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова. На данный момент нет информации, встретится ли она со своей коллегой Татьяной Москальковой, так как она до 26 августа находится в отпуске.

Напомним, накануне стало известно, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.