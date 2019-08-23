В Калининграде прекратили дело о неуплате штрафов, из-за которых на которых на экоактивистку завели 5 уголовных дел

Областной суд Калининграда прекратил административное делопроизводство о неуплате штрафов, возбужденное в отношении руководителя движения "Экозащита" Александры Королевой, которая ранее стала фигуранткой пяти уголовных дел из-за отказа регистрировать организацию "иностранным агентом", передает ТАСС.

Отменен штраф в размере 10 тысяч рублей, который в июне назначили Королевой по ч. 1 ст. 17.14 КоАП (Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве).

Как уточнил представитель "Экозащиты" в Москве Владимир Сливяк в беседе с ТАСС, облсуд установил, что Королева не уклонялась от оплаты штрафа, а не смогла выполнить предписание.

"Мы не имели права целевые средства тратить на оплату штрафов, это не допускается по закону", - пояснил он.

Ранее Королеву поддержал губернатор Калининградской области, заявив, что она много сделала для улучшения экоклимата в регионе.

Сама активистка вынуждена была покинуть пределы РФ.