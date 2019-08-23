СМИ: В списках на обмен заключенными между РФ и Украиной нет Вышинского и Сенцова

Обмен заключенными между РФ и Украиной, который, по сведениям СМИ, должен пройти в конце августа, не коснётся, режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в колонии на Ямале, и главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, пребывающего в СИЗО Киева, передает "Коммерсант".

Обоих мужчин нет в списках для экстрадиции, сообщает издание, уточняя, что Вышинский якобы сам отказался участвовать в "этапе", так как намерен самостоятельно добиваться оправдания в судах Украины. Его, напомним, обвиняют в госизмене.

Накануне источники РБК заявили, что Москва и Киев предварительно условились, что обмен заключенными пройдет по схеме "33 на 33" - по равному количество арестантов с каждой стороны.

Также предполагается, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.