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Новости

11:11

СМИ: В списках на обмен заключенными между РФ и Украиной нет Вышинского и Сенцова

фото ЗакС политика СМИ: В списках на обмен заключенными между РФ и Украиной нет Вышинского и Сенцова

Обмен заключенными между РФ и Украиной, который, по сведениям СМИ, должен пройти в конце августа, не коснётся, режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в колонии на Ямале, и главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, пребывающего в СИЗО Киева, передает "Коммерсант".

Обоих мужчин нет в списках для экстрадиции, сообщает издание, уточняя, что Вышинский якобы сам отказался участвовать в "этапе", так как намерен самостоятельно добиваться оправдания в судах Украины. Его, напомним, обвиняют в госизмене.

Накануне источники РБК заявили, что Москва и Киев предварительно условились, что обмен заключенными пройдет по схеме "33 на 33" - по равному количество арестантов с каждой стороны.

Также предполагается, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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11:46    
Спорная инициатива по обмену, но имеет право быть...

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