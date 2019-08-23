Максим Шевченко считает "пытками" повторные задержания политиков у стен спецприемников

Публицист и политический деятель Максим Шевченко дал определение получившей в последнее время распространение практики удерживания политиков в местах несвободы по нескольким протоколам подряд, не давая им побыть на свободе и минуты. Его определение этим "встречам у спецприемников" - вполне определенное и нелестное: происходящее носит, по его мнению, нарочито садистский характер.

"Конечно, это сознательные пытки. Это запугивание людей. Это, безусловно, попытка сломать их волю и показать, что «что бы вы не делали, что бы вы не хотели, система не будет с вами разговаривать по-человечески, ни в какие переговоры вступать не будет; вас ждут только горе, страдания и лишения на этом пути", - объяснил он действия правоохранительной машины в эфире "Эха Москвы".

В ближайшем будущем снижения уровня репрессивности публицист не ждет и даже примерно представляет себе, в каком ключе это будет оправдываться официальными лицами и ведущими государственных телеканалов.

"Она (власть) будет системно нести всякую хрень про «оранжевую революцию», про «оранжевую чуму», сравнивать это с Гонконгом. То есть попытка 10 человек участвовать в Мосгордуме — это то же самое, что 2 миллиона китайцев, которые возмущены выдачей в нарушение договора из Гонконга в континентальный Китай заключенных", - иронизирует Шевченко.

Напомним, что подобным образом власть уже не раз за нынешнее лето обходилась с муниципальными депутатами, безуспешно претендовавшими на роль кандидатов в Мосгордуму, Ильей Яшиным, Юлией Галяминой и Константином Янкаускасом. 23 августа в той же ситуации мог оказаться вышедший из спецприемника после 30 суток изоляции от общества идеолог "умного голосования" Алексей Навальный, но дежурившие возле учреждения МВД полицейские трогать его не стали.