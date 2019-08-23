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12:47

Максим Шевченко считает "пытками" повторные задержания политиков у стен спецприемников

фото ЗакС политика Максим Шевченко считает "пытками" повторные задержания политиков у стен спецприемников

Публицист и политический деятель Максим Шевченко дал определение получившей в последнее время распространение практики удерживания политиков в местах несвободы по нескольким протоколам подряд, не давая им побыть на свободе и минуты. Его определение этим "встречам у спецприемников" - вполне определенное и нелестное: происходящее носит, по его мнению, нарочито садистский характер.

"Конечно, это сознательные пытки. Это запугивание людей. Это, безусловно, попытка сломать их волю и показать, что «что бы вы не делали, что бы вы не хотели, система не будет с вами разговаривать по-человечески, ни в какие переговоры вступать не будет; вас ждут только горе, страдания и лишения на этом пути", - объяснил он действия правоохранительной машины в эфире "Эха Москвы".

В ближайшем будущем снижения уровня репрессивности публицист не ждет и даже примерно представляет себе, в каком ключе это будет оправдываться официальными лицами и ведущими государственных телеканалов.

"Она (власть) будет системно нести всякую хрень про «оранжевую революцию», про «оранжевую чуму», сравнивать это с Гонконгом. То есть попытка 10 человек участвовать в Мосгордуме — это то же самое, что 2 миллиона китайцев, которые возмущены выдачей в нарушение договора из Гонконга в континентальный Китай заключенных", - иронизирует Шевченко.

Напомним, что подобным образом власть уже не раз за нынешнее лето обходилась с муниципальными депутатами, безуспешно претендовавшими на роль кандидатов в Мосгордуму, Ильей Яшиным, Юлией Галяминой и Константином Янкаускасом. 23 августа в той же ситуации мог оказаться вышедший из спецприемника после 30 суток изоляции от общества идеолог "умного голосования" Алексей Навальный, но дежурившие возле учреждения МВД полицейские трогать его не стали.

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13:24    
12:56 Раньше или позже, народ сметёт этот гниющий режим (дай бог, чтобы - мирно), вместе с такими как ты шакалами-холуями, нарушающими или призывающими к нарушению Конституции. Об этом свидетельствует послевоенная история всех подобных систем власти. Исключение, пока, - Северная Корея, государство-"террорист-долгожитель". И всё. Остальные - либо развалились, либо трансформировались.

12:56    
Надо прозападных бунтовщиков сажать пожизненно, тогда и повторные задержания не понадобятся! И не будет никаких пыток, а только холмик русофоба на при тюремном(зонном) кладбище!

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