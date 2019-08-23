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17:15

Думские эсеры выступают резко против возможного перехода на "четырехдневку"

фото ЗакС политика Думские эсеры выступают резко против возможного перехода на "четырехдневку"

Лидер справедливороссов Сергей Миронов категорично высказался против идеи перехода на четырехдневную рабочий день, над которой первым предложил своим коллегам подумать премьер-министр Дмитрий Медведев и которая активно обсуждается в СМИ. Политика, среди прочего, возмущает вопиющая, с его точки зрения, непоследовательность правительства, всего один год назад решившегося отодвинуть возраст выхода россиян на пенсию.

"Нас убеждали, что не хватает рабочих рук и люди должны работать дольше. Под эту сурдинку был принят ужасный антинародный закон о повышении пенсионного возраста. А сегодня оказывается, что работать так много и не надо, давайте по четыре дня в неделю трудиться!", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Помимо своего неприятия инициативы, он выражает искреннее удивление ею. Летний социологический опрос показал, что соотечественники тоже не горят желанием менять привычный жизненный уклад: почти половина респондентов оказалась не готовой к такому повороту событий.

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