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18:50

Новые санкции США, связанные с отравлением Скрипалей, вступят в силу 26 августа

фото ЗакС политика Новые санкции США, связанные с отравлением Скрипалей, вступят в силу 26 августа

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки анонсировал дату, когда вступит в законную силу второй пакет санкций по "делу Скрипалей" - 26 августа, информирует ТАСС. Документ в начале августа подписал президент Дональд Трамп.

"Дополнительные меры будут включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству", - пояснил ТАСС суть ограничений.

Санкции, связанные с отравлением Скрипалей, США уже вводили в прошлом году. Тогда россиянам запретили брать кредиты на территории США, экспортировать оружие и техническую продукцию двойного назначения – газовые турбины, подводные аппараты и так далее. США прекратили любую помощь Росси, "кроме срочной гуманитарной, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Россияне Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в английском Солбери в марте 2018 года; оба выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ "Новичок", изобретенный еще в СССР. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.

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18:58    
Да насрать на эти очередные американские санкции! Россия доказала, что успешно с ними справляется!

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