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12:58

Внезапно снявшийся с выборов в Мосгордуму коммунист объяснил причину своего поступка

фото ЗакС политика Внезапно снявшийся с выборов в Мосгордуму коммунист объяснил причину своего поступка

Зарегистрированный кандидат от КПРФ в депутаты Мосгордумы Владислав Колмагоров, накануне неожиданно отказавшийся принимать участие в выборах, дал понять общественности, почему он это сделал, в своем Facebook. Еще вчера, 23 августа его заявление в Twitter звучало туманно, загадочно и с умолчаниями.

Оказалось, что суть дела - в его судимости. Кандидат не ожидал столь серьезного внимания к своей персоне, возникшего после того, как в рамках "умного голосования" оппозиции в 45 округе столицы независимые и снятые с выборов кандидаты предложили голосовать за него, и своеобразное прошлое Колмагорова "всплыло наружу".

"Яшин сделал обращение с призывом голосовать за меня, после этого стало совсем очевидно, что кандидат от власти (Касамара) не сможет выиграть эти выборы. Потому вечером того же дня была предоставлена информация о том, что я не указал о своей судимости, и было предложено уйти сейчас или будет поднят большой скандал в СМИ", - пояснил коммунист.

Себе в заслугу Колмагоров ставит то, что он, имеющий неоднозначную репутацию, снимается для сохранения репутации своей партии.

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