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13:55

Площадь лесных пожаров в России выросла на несколько тысяч гектаров

фото ЗакС политика Площадь лесных пожаров в России выросла на несколько тысяч гектаров

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в зоне тушения в России увеличилась на 7,7 тысяч гектаров, до 50,1 тысяч га, передает «Интерфакс» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным учреждения, к полуночи 25 августа в России горело 109 лесных пожаров на площади 50 140 га, которые активно тушили. За день до этого сообщалось о 122 пожарах на 42,4 тысячи га леса. За 24 августа в России потушено 29 пожаров на 429 га леса.

Трудная ситуация сохраняется в Сибири. На основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС было прекращено тушение 39 пожаров на площади почти 354,7 тысяч га в Якутии, 17 подаров на площади 302,1 тысяч га в Красноярском крае, одного пожара на площади 14,8 тысяч га в Чукотском автономном округе, одного пожара на площади 4,1 тысяч га в Бурятии, одного пожара в Амурской области.

Крупные лесные пожары в Сибири вызвали бурную реакцию общства. Случилось это после того, как губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, а в Рослесхознадзоре заявляли об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации. После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара. Предварительно ущерб оценивается в 7 млрд рублей.

Из-за пожаров площадью 3 млн га леса было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае. Начались проверки, в Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажают статистику по лесным пожарам.  На этом фоне Минприроды предложило отнять у регионов право самим определять зоны контроля горящих лесов.

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