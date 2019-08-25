У Гостиного двора задержали пикетчика за отказ передать паспорт в руки полицейскому

Полиция задержала одного из участников одиночных пикетов за честные выборы у Гостиного двора, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Поводом для задержания стал отказ пикетирующего передать паспорт в руки полицейскому. Пикетчик долгое время держал документ в раскрытом виде перед правоохранителем, однако ему все равно вменили неповиновение требованиям сотрудника полиции. Он был с плакатом о безальтернативности выборов.

Пикеты проходят также у станции метро «Площадь Восстания» и у ТЦ «Галерея». Полицейские подходят к пикетирующим и переписывают данные их паспортов. Также полицейские задержали активиста Вадима Казака, сообщает «Группа помощи задержанным». Случилось это на выходе из метро.

Елена Владыкина