Активисты вышли к площади Восстания в пикеты за честные выборы

Активисты встали с пикетами в центре Петербурга 25 августа, призывая провести честные выборы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На площади около торгового центра «Галерея» петербурженка Елизавета пришла с плакатом «Выборы без выбора». Пятеро полицейских подошли к девушке, чтобы переписать ее паспортные данные.

Около станции метро «Площадь Восстания» стоит шесть машин полиции, в том числе автомобили ОМОН и Центра по борьбе с экстремизмом.

Активисты движения «За честные выборы» проводят пикеты в четырех точках центра Петербурга, призывая голосовать 8 сентября за независимых кандидатов.

Елена Владыкина