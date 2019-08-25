В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны

В МО «Светлановское» по почтовым ящикам распространяется листовка от имени ветерана с обвинениями в адрес кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена, ее снимки Кен опубликовал в соцсетях.

В листовке распространяется письмо от имени "ветерана Великой Отечественной войны Смирнова Геннадия Валентиновича". «Ветеран» упрекает Кена в публикации «изображений с фашистской символикой» во «ВКонтакте». Приложены сканы двух постов с историческими фотографиями, где присутствует свастика, без какого-либо текстового сопровождения, даты публикаций замазаны.

При этом на фотографии – ветеран войны Алексей Головин, который работал в органах внутренних дел Тульской области и умер в 2013 году в возрасте 92-х лет. Сама листовка написана от имени некого «Общества патриотов Ленинграда», никаких выходных данных у нее нет.

Ранее ИКМО «Светлановское» попыталась снять Кена с выборов: он зарегистрирован кандидатом в депутаты этого округа. Поводом стали три поста с упоминанием «Единой России», два из которых были датированы 2014 и 2015 годами. Эти посты истцы сочли незаконной агитацией. Выборгский суд удовлетворил иск, сняв Кена с выборов, однако Горсуд отменил это решение.