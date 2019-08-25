Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

18:02

В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны

фото ЗакС политика В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны

В МО «Светлановское» по почтовым ящикам распространяется листовка от имени ветерана с обвинениями в адрес кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена, ее снимки Кен опубликовал в соцсетях.

В листовке распространяется письмо от имени "ветерана Великой Отечественной войны Смирнова Геннадия Валентиновича". «Ветеран» упрекает Кена в публикации «изображений с фашистской символикой» во «ВКонтакте». Приложены сканы двух постов с историческими фотографиями, где присутствует свастика, без какого-либо текстового сопровождения, даты публикаций замазаны.  

При этом на фотографии – ветеран войны Алексей Головин, который работал в органах внутренних дел Тульской области и умер в 2013 году в возрасте 92-х лет. Сама листовка написана от имени некого «Общества патриотов Ленинграда», никаких выходных данных у нее нет.

Ранее ИКМО «Светлановское» попыталась снять Кена с выборов: он зарегистрирован кандидатом в депутаты этого округа. Поводом стали три поста с упоминанием «Единой России», два из которых были датированы 2014 и 2015 годами. Эти посты истцы сочли незаконной агитацией. Выборгский суд удовлетворил иск, сняв Кена с выборов, однако Горсуд отменил это решение.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

24 августа, 14:30 Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

23 августа, 17:49 В МО №75 неизвестные расклеили листовки с оскорблением кандидата в мундепы Павла Швеца

23 августа, 16:38 "ВКонтакте" недовольна судами против кандидатов в мундепы за репосты

23 августа, 15:39 Горсуд восстановил Кена на выборах  

23 августа, 12:43 Горсуд отказал 33 "яблочникам" в пересмотре регистрации кандидатами в мундепы

23 августа, 12:27 Горизбирком отозвал в суде своего представителя Березина

22 августа, 18:55 В Купчино закончилось время «Ч»

22 августа, 17:39 Член ГИК Дмитрий Краснянский о «коллективном Макарове», упразднении ИКМО и «дачных» участках

22 августа, 16:00 Суд отменил регистрацию независимого кандидата в МО "Сампсониевское"

22 августа, 15:16 Кандидатка в мундепы написала заявление на главу МО "Екатерингофский"

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:37    
Разве он майданный ? По-моему, просто смазливый вонючий гомосек. Не слишком-ли много внимания пеперасту? Подумаешь, листовка "от имени". Вот когда покойнички лично ставят свои подписи, да не одну, а десятки, - это сильно ! Шекспир отдыхает.

20:42    
даже ветеран с того света против майданного кена!

19:23    
Пишите в СК, пусть ищут, а потом засудить за клевету!
Боятся проиграть выборы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:02 Муниципал: В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны   3

17:01 В Москве задержаны участники пикетов "За смену власти"   4

16:21 Полицейские задержали еще одного пикетчика у Гостиного двора

15:45 РПЦ собирается сменить график служб в Исаакиевском соборе без согласования с музеем   1

14:56 У Гостиного двора задержали пикетчика за отказ передать паспорт в руки полицейскому   5

14:15 Активисты вышли к площади Восстания в пикеты за честные выборы   4

13:55 Площадь лесных пожаров в России выросла на несколько тысяч гектаров   1

12:51 На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции   3

11:45 В Госдуму внесли законопроект об идентификационных номерах для полицейских и росгвардейцев   1

10:31 Мэрия Москвы: В праздновании Дня флага России приняли участие около полумиллиона человек   4

24 августа, 19:33 Кандидаты в губернаторы и Горизбирком обсудили «дачные» участки   5

24 августа, 17:43 Задержания на ЛГБТ-акции привели к вызову скорой помощи   8

24 августа, 17:01 На акции ЛГБТ-движения начались массовые задержания   3

24 августа, 16:01 В Сестрорецке открыли памятник Чкалову

24 августа, 15:11 Организованный властью День российского флага проходит в Москве   6

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru