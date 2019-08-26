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Муниципал

13:15

Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"

Горсуд отменил решение Ленинского районного суда о снятии с выборов кандидатов в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Александра Шуршева и Максима Кузахметова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск о снятии кандидатов к ИКМО «Екатерингофский» подавал менеджер «Газпром нефти», единоросс Максим Григорьев. Он счел, что его соперников избирком зарегистрировал уже после отведенных сроков, и это нарушает его права. При чем из всех таких кандидатов он подал в суд только на двух, объяснив, что «с их позицией не согласен больше всего».

Ленинский суд 15 августа удовлетворил этот иск, отменив регистрацию Шуршева и Кузахметова кандидатами. Горсуд 26 августа это решение отменил. О том, как снимали с выборов Шуршева, Кузахметов и других кандидатов в депутаты МО «Екатерингофский» - в материале ЗАКС.Ру.

 


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13:39    
Надо, чтобы все в каждом округе знали, что единороссы пытались снять по городу многих оппозиционных кандидатов, но их затея провалилась.

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