Владимир Милов отбыл 30-суточный арест

Политик Владимир Милов, который вместо регистрации кандидатом в Мосгордуму получил 30-суточный арест, вышел на свободу.

Как и многих других лидеров протеста, Милова задержали превентивно - перед началом скандальной демонстрации 27 июля, на которой участников и случайных прохожих массово хватали и избивали сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Задержали его во время ведения стрима на YouTube-канале "Навальный LIVE". Ему вменили, как и Алесею Навальному, призывы к участию в запрещенной властями акции.

В 1990-х годах Милов работал в федеральном правительстве.