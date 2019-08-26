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18:19

Архангелогородцы приносят школьные принадлежности к кубу для нуждающихся семей

фото ЗакС политика Архангелогородцы приносят школьные принадлежности к кубу для нуждающихся семей

В центре Архангельска, у здания городской администрации, граждане собирают принадлежности, необходимые для детей, которые собираются в школу. Для этого на площади Ленина установлен куб, о чем пишет местный портал 29.ru. Сбор начался в первой декаде августа и завершится к 1 сентября. Следит за процессом и охраняет "куб помощи" правительство Архангельска.

26 августа лидер "Справедливой России" Сергей Миронов посчитал правильным финансирование канцелярии и школьной формы из бюджета. Логика его проста: если начальное образование с точки зрения государства обязательно, то и "сбор" в школу тоже не должен быть частным делом.

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