Янкаускаса оштрафовали после трех арестов подряд

Тверской суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей за участие в акции у Мосгоризбиркома 14 июля, передает «МБХ медиа».

Протокол был составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По той же самой статье за ту же акцию Янкаускас уже был арестован как «организатор». Теперь его оштрафовали как «участника».

По словам Янкаускаса, его оштрафовали два раза за одно правонарушение, что запрещено КоАП и Конституцией России. Он намерен обжаловать решение в Мосгорсуде с расчетом на последующую подачу жалобы в ЕСПЧ.

Ранее Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел три ареста подряд. В последний раз он отбывал 9 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля в Москве. До этого Янкаускас отбывал 10 суток за пост об акции 14 июля, а перед этим отсидел еще семь суток за акцию на Трубной площади 15 июля.