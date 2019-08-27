Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:38

Янкаускаса оштрафовали после трех арестов подряд

фото ЗакС политика Янкаускаса оштрафовали после трех арестов подряд

Тверской суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей за участие в акции у Мосгоризбиркома 14 июля, передает «МБХ медиа».

Протокол был составлен по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По той же самой статье за ту же акцию Янкаускас уже был арестован как «организатор». Теперь его оштрафовали как «участника».

По словам Янкаускаса, его оштрафовали два раза за одно правонарушение, что запрещено КоАП и Конституцией России. Он намерен обжаловать решение в Мосгорсуде с расчетом на последующую подачу жалобы в ЕСПЧ.

Ранее Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел три ареста подряд. В последний раз он отбывал 9 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля в Москве. До этого Янкаускас отбывал 10 суток за пост об акции 14 июля, а перед этим отсидел еще семь суток за акцию на Трубной площади 15 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

12:42 Росгвардия через HeadHunter ищет сотрудников ОМОН, желающих "подавлять бунты" в Москве

11:30 ЦИК вновь отменил расширенное заседание совета по выборам в Мосгордуму

26 августа, 18:54 Метрополитен Москвы намерен взыскать деньги с организаторов митинга из-за работы в выходной день

26 августа, 17:43 Владимир Милов отбыл 30-суточный арест

26 августа, 16:01 Проректор ВШЭ передумала соглашаться на дебаты с Любовью Соболь

26 августа, 13:59 Соболь пригласила на дебаты проректора ВШЭ Касамару

26 августа, 13:44 СПЧ предложит включить фигурантов дела о беспорядках в Москве в проект амнистии к 75-летию Победы

26 августа, 12:57 Кирилл Рогов: Ключевой вопрос - готовность в условиях террора выходить на улицу

26 августа, 12:08 Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом намерение лишить родительских прав участников акции 27 июля

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:13    
Фальшивые выборы, фальшивые суды, фальшивый президент...

12:01    
Очень маленькие суммы штрафов для внутренних врагов России! Надо штрафовать на сумму московской квартиры! Вот тогда эти прозападные мрази будут долго думать перед тем, как устраивать массовые беспорядки!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:30 Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму   1

16:22 ЛГБТ-активисты обратились в полицию из-за новых угроз от "Пилы"

15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   5

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ   1

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев   1

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета   1

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   3

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru