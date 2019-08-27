Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

Городской суд Петербурга отменил штраф в 2,5 тысячи рублей кандидату в мундепы Фёдору Горожанко, присвоенный ему по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), отправив протокол на повторное рассмотрение, уведомила "Медиазону" правозащитница Варвара Михайлова.

Инцидент, после которого на активиста был составлен протокол, случился в стенах администрации Адмиралтейского района 18 июля, куда он приехал с целью посетить заседание ИКМО "Екатерингофский". Прибыв на место, Горожанко не смог с первого раза попасть внутрь, так как находившийся в учреждении охранник сообщил ему, что заседание комиссии уже закончено. После этого завязалась небольшая потасовка, в результате которой "пострадала" створка одной из дверей. Незамедлительно в стенах администрации появились полицейские, которые составили на кандидата протокол, где, в частности, было написано следующее: "[Горожанко] в порыве агрессии попытался зарыть дверь, тем самым повредив ее". (Орфография сохранена)

Сам активист заявил, что дверь повредил охранник. На видеозаписи, которую оппозиционер опубликовал у себя в соцсети, мужчина в гражданской одежде ругается матом, хватает Горожанко за одежду и выталкивает его из помещения.