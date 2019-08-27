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14:55

Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

фото ЗакС политика Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

Популярный Instagram-блогер Podzemnik, регулярно освещающий жизнь новых станций Фрунзенского радиуса петербургской подземки, опубликовал снимки, сделанные им на "Проспекте Славы": "многострадальное" мозаичное панно "Афганистан" успешно установлено в вестибюле станции.

"Ответственно заявляю, что на данный момент, мозаичное панно «Афганистан» полностью смонтировано на первом вестибюле станции «Проспект Славы». Стыки не считываются, а значит работа выполнена грамотно, насколько качественно - проверит время", - таким комментарием сопроводил блогер заметку.

Напомним, в конце апреля панно "Афганистан" выставили на продажу на сервисе Avito. Причиной тому послужили поменявшиеся и неприемлемые для художников условия оплаты, которые предлагало ГКУ "Дирекция транспортного строительства". В июне появилась информация, что финансовые неурядицы с приобретением полотна были улажены, поэтому оно в ближайшее время будет установлено на станции.

Между тем сроки открытия новых станций Фрунзенского радиуса вновь перенесли - ранее заявлялось, что их презентуют 1 сентября.

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