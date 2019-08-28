СМИ: Дата обмена заключенными между РФ и Украиной сдвигается на неопределенный срок

Россия и Украина передвинули дату обмена заключенными на неопределенное время, уведомляет ТАСС, ссылаясь на поступившую от адвоката Валентина Рыбина информацию.

На данный момент ему известно, что еще не готов указ о помиловании и стоять срывом сроков, предполагает он, может лично президент Владимир Зеленский либо входящие в его окружение люди.

Ранее украинский адвокат Игорь Свинцицкий извещал, что обоюдная экстрадиция арестантов состоится 28 и 29 августа - якобы эти даты выбрали лично Зеленский и Владимир Путин.

22 августа источники РБК заявили, что Москва и Киев предварительно условились, что обмен заключенными пройдет по схеме "33 на 33" - по равному количеству арестантов с каждой стороны.

Предполагается, что Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков, а также других зэков-украинцев - Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.