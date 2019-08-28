Главреда РИА "Новости Украина" Вышинского отпустили из СИЗО под личное поручительство

Сегодня, 28 августа, суд в Киеве изменил меру пресечения бывшему главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому, освободив его из-под стражи, информирует ТАСС.

"Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство", - постановил судья.

Под чей "залог" освобождается журналист - неизвестно.

Вышинский, напомним, был арестован в столице Украины в конце мая прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Власти Киева полагают также, что он принимал активное участие в аннексии Крымского полуострова.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве одновременный обмен пленниками: Киев отдает России Вышинского, Россия - режиссера Олега Сенцова.

Позднее в СМИ появилась информация, что страны готовят взаимный обмен заключенными. Уточнялось, что в списках не было ни режиссера, ни журналиста.