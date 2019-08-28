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13:03

Дмитриева попросила оценить возможность отказа от газовых колонок в домах исторического центра

фото ЗакС политика Дмитриева попросила оценить возможность отказа от газовых колонок в домах исторического центра

Депутат Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева предложила комитету по энергетике и инженерному обеспечению  рассмотреть возможность отказа от газовых труб в объектах культурного наследия исторического центра города. С такой просьбой депутат выступила на заседании правительства 28 апреля, online-трансляция которого шла на сайте администрации губернатора.

Дмитриева считает, что в домах исторического центра надо отказываться от газовых колонок и труб. Для этого необходимо ввести в дома горячее водоснабжение и перевести жителей на электрические плиты, уверена депутат. Она добавила, что газовые трубы диссонируют с фасадами и парадными домов. Дмитриева попросила комитет определить, сколько будет стоить и есть ли техническая возможность реализовать ее предложение. 

Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук пообещал сделать такую оценку. При этом, он отметил, что на отказ от газовых колонок должны согласиться все жители дома. 


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