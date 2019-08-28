Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:45

Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

Комитету по здравоохранению дополнительно необходимо 20,5 млрд рублей, сообщил глава Комздрава Дмитрий Лисовец в ходе “нулевых чтений” бюджета Петербурга на 2020 год.

Основная статья доппотребностей комитета - 6,7 млрд рублей - закупка лекарственных средств для льготников. Заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Андрей Васильев (“Единая Россия”) назвал эту сумму громадной, но добавил, что просьбу Комздрава необходимо удовлетворить.  

- У нас стон стоит из-за обеспечения льготными лекарствами. Недалеко до социального взрыва, - отметил Васильев.

Еще 3,9 млрд рублей комитет намерен направить на медицинскую помощь в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. 3,1 млрд должны пойти на капитальный ремонт медицинских учреждений. 2,8 млрд рублей - на выполнение госзадания СПБ ГБУЗ “Медицинский санитарный транспорт”. 525,5 млн рублей - на закупку нового медицинского транспорта.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

17:15 В Карелии не хватает учителей   2

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

16:53 Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

16:40 Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

16:30 Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

16:05 Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля   4

15:45 Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

15:31 Жилком попросил 4,4 млрд рублей на капремонт

15:09 На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

15:07 Григорьев: Три сотрудника КГА ушли из комитета после дисциплинарного взыскания

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru