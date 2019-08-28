Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

Около 34 млн рублей требуется комитету по межнациональным отношениям Петербурга на ремонт Дома национальностей на улице Моховой, сообщил в ходе “нулевых чтений” регионального бюджета на 2020 год председатель комитета Олег Капитанов.

16,7 млн рублей из озвученной суммы должно уйти на ремонт кровли и чердака. Еще 17,2 млн - на разработку проектной документации по ремонту.

Также 15,4 млн рублей комитету необходимо на изготовление информационно-справочных материалов. В целом, дополнительные потребности комитета составили 49,4 млн рублей.

Депутаты Заксобрания предложение поддержали. Вопросов к докладчику у них не возникло.

Напомним, Капитанов возглавил комитет в июне 2019 года, приняв предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова. До этого почти три года он был лидером фракции ЛДПР в городском парламенте.

Сергей Еремеев

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