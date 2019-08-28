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16:53

Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

фото ЗакС политика Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

Около 34 млн рублей требуется комитету по межнациональным отношениям Петербурга на ремонт Дома национальностей на улице Моховой, сообщил в ходе “нулевых чтений” регионального бюджета на 2020 год председатель комитета Олег Капитанов.

16,7 млн рублей из озвученной суммы должно уйти на ремонт кровли и чердака. Еще 17,2 млн - на разработку проектной документации по ремонту. 

Также 15,4 млн рублей комитету необходимо на изготовление информационно-справочных материалов. В целом, дополнительные потребности комитета составили 49,4 млн рублей. 

Депутаты Заксобрания предложение поддержали. Вопросов к докладчику у них не возникло.

Напомним, Капитанов возглавил комитет в июне 2019 года, приняв предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова. До этого почти три года он был лидером фракции ЛДПР в городском парламенте.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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