Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией

Бывший шведский посол Петер Эриксон, чьи полномочия истекли в августе, посвятил текст своему девятилетнему пребыванию в российской столице. Впервые оказавшийся в Москве в середине 1980-х годов и заставший ключевые моменты перестройки, он пришел к выводу, что Россия в последние годы пошла по тому политическому пути, который его печалит. Началось это движение, по его прикидкам, в начале третьего срока президентства Владимира Путина, ознаменовавшись репрессивным законодательством.

"Я узнал также о законах об иностранных агентах и нежелательных организациях, пакете Яровой и муниципальных фильтрах, и наблюдал, как пространство для гражданского общества и независимых политических деятелей постепенно сужается", - рассказал экс-чиновник, перевод текста которого опубликован най сайте "Эха Москвы".

Последним из сильных неприятных впечатлений для шведа стали препятствия, которые власть чинит независимым московским кандидатам в Мосгордуму, снятым с выборов, и всем тем, кто поддерживает их на уличных выступлениях. У себя на Родине представить что-то подобное Эриксон затруднился.

"Я своими глазами видел, как представители органов правопорядка жестоко избивают безоружных мирных демонстрантов, чье единственное требование заключалось в возможности голосовать на свободных и справедливых выборах, в которых могут принимать участие все кандидаты", - пишет бывший посол.

И, тем не менее, по его словам, молодежь в России растет очень правильная, и светлое политическое будущее у страны имеется.