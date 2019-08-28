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19:43

Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени

фото ЗакС политика Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени

Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас, не допущенный до выборов в Мосгордуму, сообщил о распространении в своем районе Зюзино газеты, где от его лица пишутся странные для него вещи, которых он никогда не артикулировал.

Всех, кому попалась в руки газета, политик просит выбросить ее из почтовых ящиков и предупредить о подделке других жильцов. В свежем "выпуске", среди прочего, говорится о том, что оппозиционные митинги наконец сделали возможным альянс националистов и гомосексуалов.

Как и в случае с его единомышленником Ильей Яшиным, после недопуска до выборов Янкаускасу назначали несколько административных арестов подряд за участие в несанкционированных акциях. Кроме того, за политическую активность его штрафовали.

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21:21    
Даже если газета фальшивая, то написанное в ней правда. Альянс пеперастов и националистов (в худшем значении этого слова) давно состоялся. А всех  участников несанкционированных сборищ, приводящих к массовым беспорядкам, надо судит по УК. Сроки организаторам и провокаторам вроде этого типа  должны быть не менее 8 лет, остальным 3-5 без учёта несовершеннолетия.

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