Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени

Московский муниципальный депутат Константин Янкаускас, не допущенный до выборов в Мосгордуму, сообщил о распространении в своем районе Зюзино газеты, где от его лица пишутся странные для него вещи, которых он никогда не артикулировал.

Всех, кому попалась в руки газета, политик просит выбросить ее из почтовых ящиков и предупредить о подделке других жильцов. В свежем "выпуске", среди прочего, говорится о том, что оппозиционные митинги наконец сделали возможным альянс националистов и гомосексуалов.

Как и в случае с его единомышленником Ильей Яшиным, после недопуска до выборов Янкаускасу назначали несколько административных арестов подряд за участие в несанкционированных акциях. Кроме того, за политическую активность его штрафовали.