Минтранс потратит 5,6 млн рублей на систему орнитологической безопасности аэропортов

Министерство транспорта готово потратить 5,6 млн рублей на приобретение новой системы орнитологической безопасности аэропортов. Соответствующий тендер, на который обратили внимание "Известия", появился 20 августа на портале госзакупок.

Подрядчик, выигравший конкурс, должен будет изучить российский и зарубежный опыт защиты воздушных гаваней от птиц, а также подготовить свои предложения по внедрению технологий и содержанию соответствующих нормативно-правовых актов.

Напомним, 15 августа неподалеку от аэропорта в Жуковском практически сразу после вылета состоялась экстренная посадка Airbus A321 "Уральских авиалиний: в оба двигателя самолета попали чайки. Пилотам удалось приземлиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека, никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам. После аварии специалисты проинспектировали территорию близ аэропорта в Жуковском и обнаружили в его окрестностях большую несанкционированную свалку, привлекающую птиц.