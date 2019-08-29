На полигон “Красный Бор” в 2020 году может уйти 1,3 млрд рублей из бюджета Петербурга

Содержание в 2020 году территории полигона “Красный Бор” в Тосненском районе Ленобласти петербургский комитет по природопользованию оценил в 1,3 млрд рублей, сообщил 29 августа в ходе “нулевых чтений” регионального бюджета глава комитета Денис Беляев.

Он уточнил, что траты были существенно снижены, так как с начала 2020 года полигон перешел в ведение федерального министерства природных ресурсов и экологии.

Напомним, соглашение о передаче полигона было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что “Красный Бор” будет ликвидирован через 60 лет.

Сергей Еремеев

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