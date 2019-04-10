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17:01

Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет

фото ЗакС политика Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет

Полигон "Красный Бор", представляющий собой экологическую угрозу Петербургу и Ленобласти, будет полностью ликвидирован через 60 лет, сообщил Владимиру Путину врио градоначальника Северной столицы Александр Беглову.

"Город к полигону не имеет никакого отношения и не в состоянии ликвидировать вот эту большую экологическую «бомбу». Мы договорились с Минприроды, что передаём его на баланс в казну федерации по программе «Чистая страна». С помощью «Росатома» эта проблема будет ликвидирована в течение 60 лет", - цитирует заявление Беглова 78.ru.

Полигон был открыт более полувека назад и вплоть до 2014 года специализировался на приёмке опасных отходов с предприятий из разных регионов России. Эксперты подсчитали, что на свалке покоится почти 2 млн тонн токсических веществ. За последние 3 года из бюджета города было выделено свыше 600 млн рублей на его частичную рекультивацию.

"Красный Бор" - головная боль петербургских экологов вот уже долгое время. В середине февраля 2017 года по иску Росприроднадзора у полигона отозвали лицензию. В апреле стало известно, что подавляющую часть средств на рекультивацию свалки выделит федеральный бюджет. Вскоре в комитет по природопользованию по делу о хищениях с обыском пришла экономическая полиция. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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