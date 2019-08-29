В штабе Беглова заявили об искажении фактов в расследовании ФБК о квартире в Москве

Квартира врио губернатора Петербурга Александра Беглова в Москве была куплена на стадии строительства в 2005 году за значительно меньшую стоимость, чем приведенная оценочная в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, сообщили ЗАКС.Ру в предвыборном штабе Беглова.

По словам представителя штаба, стоимость квартиры на том этапе составляла 16,5 млн рублей, и отношения к нынешней рыночной стоимости она не имеет. В штабе подчеркнули, что квартира задекларирована, а в расследовании приводятся «искаженные факты».

Ранее депутаты Заксобрания Петербурга направили запрос на имя Беглова с требованием обосновать покупку квартиры.

Расследование ФБК было опубликовано 28 августа. Политик Алексей Навальный утверждал, что стоимость этой квартиры может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода Беглова и его семьи за последние несколько лет.

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