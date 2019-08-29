Депутаты спросили Беглова о квартире в центре Москвы

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский направили запрос врио губернатора Александру Беглову с требованием ответить на вопрос, откуда «150 млн рублей на покупку квартиры», документ Резник опубликовал в Facebook.

Запрос подан на фоне расследования Фонда борьбы с коррупцией о квартире Беглова в Москве. Глава ФБК Алексей Навальный утверждал, что стоимость этой квартиры может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода Беглова и его семьи за последние несколько лет.

Депутаты подчеркнули, что выдвинутые ФБК претензии «очень серьезные». Они задают вопрос, «откуда 150 млн рублей на покупку квартиры». По мнению парламентариев, Беглову следует ответить на него до 8 сентября.

ЗАКС.Ру не удалось получить оперативный комментарий главы избирательного штаба Беглова Сергея Кормилицына о стоимости квартиры.

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