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Новости

13:07

Депутаты спросили Беглова о квартире в центре Москвы

фото ЗакС политика Депутаты спросили Беглова о квартире в центре Москвы

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский направили запрос врио губернатора Александру Беглову с требованием ответить на вопрос, откуда «150 млн рублей на покупку квартиры», документ Резник опубликовал в Facebook.

Запрос подан на фоне расследования Фонда борьбы с коррупцией о квартире Беглова в Москве. Глава ФБК Алексей Навальный утверждал, что стоимость этой квартиры может оцениваться не менее чем в 150 млн, что значительно больше задекларированного дохода Беглова и его семьи за последние несколько лет.

Депутаты подчеркнули, что выдвинутые ФБК претензии «очень серьезные». Они задают вопрос, «откуда 150 млн рублей на покупку квартиры». По мнению парламентариев, Беглову следует ответить на него до 8 сентября.

ЗАКС.Ру не удалось получить оперативный комментарий главы избирательного штаба Беглова Сергея Кормилицына о стоимости квартиры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:47    
Я уже писал здесь, что в 1999г купил кв.метры жилплощади у "ЛенспецСМУ" на "Ваське" по 300 долларов, сейчас они стоят почти в десять раз дороже...Вспомните, что в конце 90-х в Питере были многие тысячи квартир на продажу по 12-13 тысяч долларов! Сейчас они в 7-9 раз дороже!

14:32    
13:25))Оказалось не то и не другое.Как и следовало ожидать, вывернулся.

13:47    
Даёшь "Диванный бюллетень" !

13:44    
А нам почему по таким смешным ценам квартиры не продавали, только приближенным.

13:38    
Все для отъёма имущества преступным путём! За работу, друзья!

13:31    
Врио, в лице своей пресс-службы уже сообщил, что "упомянутая квартира была оплачена на стадии строительства в 2005 году по ценам того периода. Ее стоимость составляла 16,5 миллионов рублей. Никакого отношения к рыночной стоимости она не имеет." Интересные цены у застройщика, в десять раз дешевле рыночных.

13:30    
В России надо провести МАССОВОЕ "раскулачивание" собственников в доход бюджета России, не доказавших законность денег, на которые были приобретены квартиры, дачи, машины и тд.! Пора готовить списки коррупционеров и мошенников для отъёма имущества нажитого преступным путём! За работу, друзья!

13:25    
Вот и посмотрим насколько честен и порядочен ио.

13:15    
В Красноярском крае суд удовлетворил требование прокуратуры об изъятии «лишней» квартиры у семьи депутата. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.Народный избранник и его жена не смогли доказать, что недвижимость была приобретена на легально вырученные средства. Паре также предстоит выплатить в бюджет 3,5 миллиона рублей. В ходе антикоррупционной проверки было установлено, что в 2017 году депутат и его супруга приобрели две квартиры общей стоимостью 9,8 миллиона рублей. Эта сумма значительно — на 4,8 миллиона рублей — превысила совокупный семейный доход за 2014, 2015 и 2016 годы.

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