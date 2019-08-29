Петербург не будет платить субсидии по ЗСД в 2020 году

Смольный не планирует выплачивать в 2020 году субсидии ООО «Магистраль северной столицы» по Западному скоростному диаметру, сообщил 29 августа глава комитета по инвестициям Роман Голованов в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга в Заксобрании.

- Субсидии по ЗСД не предусмотрены, - отметил Голованов, отвечая на уточняющий вопрос депутата Андрея Васильева.

Объяснять журналистам причины отсутствия концессионных выплат в проекте бюджета Голованов не стал. Также он не стал отвечать на вопрос, вернутся ли эти выплаты в 2021 и последующих годах.

Напомним, по условиям концессионного соглашения, «Магистраль северной столицы» ежегодно получает из городской казны компенсацию в случае недополученной прибыли за эксплуатацию ЗСД. В 2019 году из бюджета концессионеру направили почти 3,7 млрд рублей. Это было основной статьей расходов комитета в текущем году.

Сергей Еремеев

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